Новогодний сюрприз: праздничную елку установили в автобусе в Мытищах

Жителей Мытищ необычно поздравили с наступающим Новым годом. Так, сотрудники Мострансавто установили елку в автобусе № 1.

Стоит новогодняя елка за водительской кабиной. При этом сотрудники Мострансавто отметили: она абсолютно безопасна для пассажиров.

«Плюсовой провод подключен от клавиши включения освещения в кабине водителя, на нем установлена кнопка включения питания елочки, что не является нарушением и вмешательством в бортовую сеть электропитания транспортного средства», — прокомментировали они.

Сейчас елка — настоящая звезда Мытищ. В пабликах муниципалитета активно лайкают и комментируют фотографии такого необычного подарка.