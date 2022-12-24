Подмосковье 24 декабря 2022, 19:13 Елку на площади у Дома культуры «Октябрь» установили в Лосино-Петровском

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В Лосино-Петровском зажгли огни на елке, которую установили на главной городской площади — у Дома культуры «Октябрь». Для жителей провели развлекательную программу с хороводами, песнями и поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки.

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Жители Лосино-Петровского переживали, что елка никак не появлялась на площади у ДК. В администрации горожан успокоили и сообщили, что она появится не позднее 22 декабря.

Чтобы скрасить ожидание, для елки завели аккаунт в соцсетях, где она сообщала о своем нелегком пути, а также общалась с жителями в комментариях, шутила, развлекала новогодними песнями и даже устроила фотоконкурс.

«Не зря мы ее столько ждали. Шикарная елка, не ожидали даже, что будет такая красивая. И праздник сегодня очень понравился», — поделилась жительница Лосино-Петровского Анастасия.

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