Бумажное шоу и исполнение желаний. Елку для особенных детей провели в Рошале
В доме культуры зрителей встречали сказочные персонажи и волонтеры. Мальчишки и девчонки с удовольствием танцевали, водили хоровод и веселились.
«Обязательно нужны такие мероприятия. Эти мероприятия их сплачивают, раскрепощают, дают возможность повеселиться, увидеть настоящего Деда Мороза, Снегурочку, сказочных героев! Мы все видим результат. Видим, как довольны родители, как радуются дети», — отметила Ольга Шабунина, начальник отдела культуры и спорта местной администрации.
Настоящий фурор у детей вызвало бумажное шоу. Это был подарок главы города Алексея Артюхина юным жителям. Ребята окунулись в вихрь из бумаги, похожий на настоящий снегопад. Белоснежные и блестящие полосы кружились в воздухе, падали на пол и образовывали настоящие сугробы.
Самое главное — праздник был полон детских улыбок, смеха и отличного настроения. Эти хорошие воспоминания останутся у ребят в памяти надолго.