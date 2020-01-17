    17 января 2020, 12:40

    Бумажное шоу и исполнение желаний. Елку для особенных детей провели в Рошале

    Евгения Остапенко, Ирина Кирилина

    В подмосковном Рошале провели новогоднюю елку для особенных детей. Пришли на нее больше 50 ребят с родителями.
    Бумажное шоу и исполнение желаний. Елку для особенных детей провели в Рошале

    В доме культуры зрителей встречали сказочные персонажи и волонтеры. Мальчишки и девчонки с удовольствием танцевали, водили хоровод и веселились.

    Бумажное шоу и исполнение желаний. Елку для особенных детей провели в Рошале | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Обязательно нужны такие мероприятия. Эти мероприятия их сплачивают, раскрепощают, дают возможность повеселиться, увидеть настоящего Деда Мороза, Снегурочку, сказочных героев! Мы все видим результат. Видим, как довольны родители, как радуются дети», — отметила Ольга Шабунина, начальник отдела культуры и спорта местной администрации.

    Бумажное шоу и исполнение желаний. Елку для особенных детей провели в Рошале | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Настоящий фурор у детей вызвало бумажное шоу. Это был подарок главы города Алексея Артюхина юным жителям. Ребята окунулись в вихрь из бумаги, похожий на настоящий снегопад. Белоснежные и блестящие полосы кружились в воздухе, падали на пол и образовывали настоящие сугробы.

    Бумажное шоу и исполнение желаний. Елку для особенных детей провели в Рошале | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Самое главное — праздник был полон детских улыбок, смеха и отличного настроения. Эти хорошие воспоминания останутся у ребят в памяти надолго.