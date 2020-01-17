Бумажное шоу и исполнение желаний. Елку для особенных детей провели в Рошале

В подмосковном Рошале провели новогоднюю елку для особенных детей. Пришли на нее больше 50 ребят с родителями.

В доме культуры зрителей встречали сказочные персонажи и волонтеры. Мальчишки и девчонки с удовольствием танцевали, водили хоровод и веселились.

Источник фото: телеканал «360»

«Обязательно нужны такие мероприятия. Эти мероприятия их сплачивают, раскрепощают, дают возможность повеселиться, увидеть настоящего Деда Мороза, Снегурочку, сказочных героев! Мы все видим результат. Видим, как довольны родители, как радуются дети», — отметила Ольга Шабунина, начальник отдела культуры и спорта местной администрации.

Источник фото: телеканал «360»

Настоящий фурор у детей вызвало бумажное шоу. Это был подарок главы города Алексея Артюхина юным жителям. Ребята окунулись в вихрь из бумаги, похожий на настоящий снегопад. Белоснежные и блестящие полосы кружились в воздухе, падали на пол и образовывали настоящие сугробы.

Источник фото: телеканал «360»

Самое главное — праздник был полон детских улыбок, смеха и отличного настроения. Эти хорошие воспоминания останутся у ребят в памяти надолго.