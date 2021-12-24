Елку для особенных детей провели в Котельниках

В Котельниках провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Добрую традицию в 2021 году продолжили, собрав ребят в развлекательном центре.

За большим столом родители смогли обсудить с главой округа Сергеем Жигалкиным насущные вопросы, пока детей угощали фруктами, сладостями и пиццей. Потом для маленьких гостей устроили шоу мыльных пузырей.

На новогоднее благотворительное мероприятие пригласили более 20 особенных мальчиков и девочек. Веселились ребята не один час.

«Мы стараемся как можно чаще проводить подобные мероприятия, устраиваем мастер-классы и по приготовлению пищи, и по рисованию, и по самодеятельности. В преддверии Нового года мы пригласили ребят в этот замечательный центр и сделали им новогодний подарок», — подчеркнул Жигалкин.

В придачу к отличному настроению ребятам вручили сладкие подарки, а родители сделали фотографии на память, запечатлев каждый радостный миг.

В рамках акции «Елка желаний» глава Котельников исполнил мечту шестилетнего мальчика — ему подарили машинку на пульте управления.