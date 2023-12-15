Подмосковье 15 декабря 2023, 13:42 Елизавету Грузову из Егорьевска наградили на церемонии «Гордость Подмосковья» за достижения в творчестве Министерство социального развития Московской области

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Традиционный праздник «Гордость Подмосковья» состоялся 14 декабря в областном Доме правительства. На церемонии наградили талантливых детей за успехи в спорте и творчестве. Одной из них стала Елизавета Грузова из Егорьевска — девушка преуспела в музыке.

Министерство социального развития Московской области Министерство социального развития Московской области Министерство социального развития Московской области Министерство социального развития Московской области Министерство социального развития Московской области

На празднике присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев и Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. Они вручили награды ребятам из приемных и многодетных семей, призерам олимпиад и творческих соревнований, медалистам спортивных турниров и победителям музыкальных конкурсов.

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Среди награжденных — Елизавета Грузова из Егорьевска.

«В 2023 году Елизавета стала финалисткой международного вокального конкурса на канале „НТВ“, лауреатом первой степени межзонального конкурса народной песни „Песенный венок“, лауреатом первой степени всероссийского фестиваля „Магия творчества“. В 2024 году приглашена в финал вокального конкурса на семейном образовательном форуме Леонида Агутина», — рассказала начальник управления социального развития Егорьевска Ольга Лузянина.

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