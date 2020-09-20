Елизаветинский крестный ход прошел в Подмосковье

В организации уточнили, что в этом году в крестном ходе приняли участие 1,5 тысячи человек. В том числе приехали гости из Алапаевска, Екатеринбурга и Перми.

Крестный ход посвящен преподобномученице и великой княгине Елизавете Федоровне. Он проводится с 2011 года в воскресенье, ближайшее к ее именинам. Верующие проходят мимо трех зданий императорской усадьбы Ильинское-Усово.

Сейчас усадьбу Ильинское-Усово реставрируют. Как рассказала председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова после все здания там войдут в список национального туристического проекта «Императорский маршрут».

«В здании Родильного приюта в Ильинском будет создан „Музей материнства и младенчества“, в здании лазарета — „Музей Красного Креста и августейших владельцев усадьбы великого князя Сергия Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны“, а в школе императрицы Марии Александровны в Усове откроют Музей школы и детства», — рассказала Анна Громова.

Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» появился в 2011 году. На протяжении многих лет сотрудники ведут работу по сохранению исторических зданий усадьбы Ильинское-Усово для создания там музейного комплекса.

Первым из Романовых усадьбу купил Александр II для своей жены Марии Александровны в 1864 году. После смерти императрицы хозяйство перешло ее сыну великому князю Сергею Александровичу и стало домом для его супруги — великой княгини Елизаветы Федоровны, урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской.

Именно здесь она обучалась русскому языку, запоминала православные молитвы и занималась благотворительностью. Под ее началом в Москве появилась Марфо-Мариинская обитель, она организовала дамский комитет Российского общества Красного Креста и Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Ее убили в 1918 году представители большевиков. Русская православная церковь канонизировала Елизавету в 1992 году.