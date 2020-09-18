Елизаветинский детский хоспис в Истре отметил день рождения. За два года там помогли более чем 250 детям

Елизаветинскому детскому хоспису в Истре исполнилось два года. В честь дня рождения в учреждении устроили праздник для малышей.

Ежики, змеи, кошки, голуби и кролики, детский смех, крики удивления и замороженный попкорн. Так Елизаветинский хоспис отпраздновал два года. За это время в нем побывали больше 250 детей вместе с семьями.

«Для нас это огромное достижение. Дети напитались эмоциями, впечатлениями, получили медицинские консультации по улучшению их здоровья. А самое главное, что это абсолютно бесплатно для семей. И для нас не имеет значения, из какого региона приехали гости», — рассказала Ольга Хозяинова, заместитель директора Елизаветинского детского хосписа.

Елизаветинский детский корпус помогает тяжелобольным детям за счет пожертвований. Они могут получать полноценное лечение, массаж, с ними занимаются в бассейне, но главное, как говорят их родители — здесь им дают заботу, внимание и любовь.

«Это место, куда хочется всегда приезжать, здесь добродушный персонал, здесь детки отдыхают и душой, и телом, им здесь интересно общаться друг с другом. Для нас это тоже отдых, мы в своем кругу, своей сфере, мы здесь одна большая дружная семья», — поделилась Елена Фатеева, мама пациентки Елизаветинского хосписа.

Стать меценатом и помочь хоспису может каждый. От обычных ребят из школы по соседству, которые вместо букетов на 1 сентября отправили деньги Елизаветинскому дому, до чиновников федерального уровня.

На праздник приехала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова приехала в хоспис навестить своего подопечного Сашу, которого она сначала даже не узнала. Так он изменился.

«Он же был такой худой. Его поднимаешь, а он невесомый. Он в этом комбинезоне, в котором его привезли, просто терялся. Сашу не узнать», — отметила Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребёнка при президенте России.

Анна Кузнецова поздравила всех работников Елизаветинского дома с днем рождения, добавив, что хосписы учреждены не здравоохранением, а добрыми сердцами тех людей, которые в них работают.

«Хорошо, когда есть такие чудесные маяки помощи и такие островки поддержки, как, например, Елизаветинский хоспис, который мы сегодня и поздравляем с двухлетием. За эти два года колоссальная просто работа проделана. Отработана методология, специалисты, самое главное, они сейчас помогают детям, которым очень сложно помочь», — добавил Кузнецова.

Хоспис принимает и лечит пациентов бесплатно.