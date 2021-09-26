Елисаветинский крестный ход прошел в усадьбе Ильинское-Усово в Красногорске

В усадьбе Ильинское-Усово 26 сентября в десятый раз прошел Елисаветинский крестный ход. В этот раз ежегодное мероприятие приурочили к 130-летию присоединения к православию к Елизаветы Федоровны и назначения московским генерал-губернатором князя Сергия Александровича.

Крестный ход прошел по благословению епископа Одинцовского и Красногорского Фомы в подмосковном Императорском имении Ильинское-Усово. Событие ежегодно проводят по инициативе Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Поддержку в организации оказывают также администрации Одинцовского и Красногорского городских округов. Участие принимает и приход храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово.

Крестный ход проводят в память о святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. В этом году в рамках мероприятия впервые провели благотворительную акцию «Белый цветок» — ее организовали при поддержке Ассоциации благотворителей «Белый цветок». Собранные средства направят семьям Одинцовского и Красногорского городских округов, которые воспитывают тяжелобольных детей.

Участники крестного хода по традиции прошли по уникальному маршруту, который объединяет старинные подмосковные села Императорского имения Ильинское и Усово с переправой через Москву-реку по понтонному мосту и на плотах. Исторические здания, мимо которых они проходили, сейчас реставрируют и восстанавливают силами фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Минкульта РФ.

Все желающие могли бесплатно перекусить на полевой кухне, посетить экскурсию по выставке Фонда ЕСПО «Врачеватели душ и телес», а также послушать выступление военного духового оркестра. Кроме того, в 16:45 в театре Православного просветительского центра «Усово-Спасское» пройдет камерный концерт творческого объединения «Вместе с квартетом» под руководством заслуженного артиста России Владимира Бальшина. А в 18:00 в Спасском храме села Усово начнется всенощное бдение в честь праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Приобщение Елизаветы Федоровны к православию и русским традициям началось в подмосковном Императорском имении Ильинское-Усово. Она приняла веру 13 (25) апреля 1891 года в домашней церкви во имя Рождества Христова в Сергиевском дворце Санкт-Петербурга.

Как только князь занял пост московского генерал-губернатора, Ильинское-Усово стало его официальной загородной резиденцией. При этом постоянно супруги жили в столице, в генерал-губернаторском доме на Тверской, 13. Занимая эту должность, Сергей Александрович уделял большое внимание обновлению городской инфраструктуры и коммуникаций, строительству окружной железной дороги, а также сохранению историко-культурных ценностей Московского Кремля.