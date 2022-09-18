Память о традициях и уроки милосердия. Елисаветинский крестный ход прошел в усадьбе Ильинское-Усово в Красногорске | 360°

Подмосковье 18 сентября 2022, 23:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Память о традициях и уроки милосердия. Елисаветинский крестный ход прошел в усадьбе Ильинское-Усово в Красногорске Елисаветинский крестный ход прошел в усадьбе Ильинское-Усово в Красногорске РИА Новости

Читать 360tv в

В усадьбе «Ильинское-Усово» 18 сентября прошел XI Елисаветинский крестный ход. Традиционное мероприятие посвятили 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского — покровителя князя Сергея Александровича, 30-летию прославления святых преподобномучениц княгини Елисаветы Феодоровны и ее крестовой сестры Варвары, а также 150-летию со дня рождения святой страстотерпицы императрицы Александры Федоровны.

Реклама

Елисаветинский крестный ход проходит ежегодно по инициативе Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Поддержку в организации мероприятия оказывают администрации Одинцовского и Красногорского городских округов. Благословение на проведение крестного хода дал епископ Одинцовский и Красногорский Фома.

Председатель наблюдательного совета фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова напомнила, что крестный ход начинали проводить 11 лет назад. Тогда никто не знал, что традиция настолько укоренится, хотя она тесно связана с проживанием императорской семьи в Ильинском — Усово.

Дело в том, что в усадьбе не было отопления, поэтому семья Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны переезжали в село Усово, где князь выстроил дворец в английском стиле.

«Поэтому в августе происходило большое переселение семьи с летних квартир на зимнюю. Также и мы этой осенью проводим крестный ход в молитвенных воспоминаниях о святой преподобной мученице Елизавете Федоровне, великой княгине», — отметила Анна Громова.

Она добавила, что паломники во время крестного хода возносят молитвы за власть, воинство и свое Отечество, а также служат панихиду по всем невинно пострадавшим в годы гонения на церковь, а также по воинам, которые ценой своей жизни спасали товарищей.

«Мы помним всех. Мы молимся за всех. Мы стараемся сохранить историческую память, чтобы на нас история не закончилась, чтобы дети, которые придут за нами, помнили эту молитву и сохраняли эту традицию, служение к Отечеству, к своей Родине, чтобы они сохраняли любовь в своем сердце к ближним, любовь, сострадание, прощение и терпение», — подчеркнула Анна Громова.

По традиции, участники XI Елисаветинского крестного хода после литургии начали свой путь от усадебного храма Ильи Пророка в селе Ильинское. После они проследовали мимо зданий родильного приюта и лазарета, где спасали раненых участников Русско-японской войны.

Сейчас в этих зданиях работает музей Августейших покровителей Российского Общества Красного Креста — владельцев имения «Ильинское-Усово», а уже скоро начнет принимать посетителей Музей материнства и младенчества. Их открыл фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке администраций, благотворителей и министерства культуры.

Через Москву-реку участники крестного хода перебрались по понтонному мосту и на плотах. На другом берегу они прочитали акафист, посвященный княгине Елисавете Феодоровне. Оттуда паломники отправились к Музею школы и детства, где императрица Мария Александровна открыла начальное училище. После чтения Евангелия под колокольный звон участники крестного хода пришли к храму села Усово, где прошел молебен святым преподобномученицам княгине Елисавете Федоровне и крестовой сестре Варваре.

После молебна к собравшимся обратился глава Красногорского городского округа Дмитрий Волков. Он поблагодарил председателя наблюдательного совета фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анну Громову и епископа Одинцовскиого и Красногорского Фому за организацию крестного хода.

«Сегодня очень важно нам всем быть вместе. Самое главное, когда ты с верой в Бога, то понимаешь, что самое главное в жизни — это сохранять традиции. Анна Витальевна, большое вам спасибо — не просто за объединение, а за воссоздание того быта, той истории, той летописи традиций, которые мы не просто возрождаем, а мы их чтим. Тот же самый Лазарет, Музей материнства, который вы воссоздаете. Этот крестный ход — все это большая традиция», — подчеркнул он.

Глава округа отметил, что почтение к традициям должно быть в каждом христианине.

«Меня всегда учили: не забывай корней своих. Забудешь — как то дерево, оно возьмет и высохнет. Мы, по большому счету, являемся объединяющей силой, которая это дерево поливает, дарит ему любовь и добро, и это дерево будет нам плодоносить. Поэтому для меня это честь — принимать участие в таком мероприятии. Очень важно, что в этом году еще и 90-летие красногорской земли, поэтому участие в крестном ходе еще и почетно», — подытожил Дмитрий Волков.

Анна Громова отметила, что в этом году одним из посвящений крестного хода стало 600-летие приобретение мощей Преподобного Сергия Радонежского.

«В 1892 году князь Сергей Александрович организовал 500-летие со дня праведной кончины Преподобного Сергия. Он в семье очень почитался. Для нас огромное событие, что мощи Преподобного прошли по границе нашей страны», — отметила она.

Председатель наблюдательного совета фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества добавила, что, благодаря усилиям администрации городского округа, Музей материнства и младенчества скоро начнет работу. Уже работает и готов принимать гостей Музей Красного Креста.

«В этом году российскому обществу Красного Креста 155 лет. <…> Елизавета Федоровна, раненых военных принимая в Москве, обратилась к горожанам. 27 тысяч раненых воинов в Русско-японскую войну были приняты в московские семьи на долечивание. Это все было в рамках добровольной помощи Красного Креста. Эти уроки милосердия мы должны выучить и применить в своей жизни, и тогда всем станет немного легче», — добавила она.

В этом году на Елисаветинский крестный ход пришло больше людей, чем обычно, отметил епископ Одинцовский и Красногорский Фома.

«Когда человек идет и молится Богу, тогда Господь лучше его слышит, уши свои преклоняет пред ними. Сегодня крестный ход в честь святой преподобной великомученицы Елисаветы. В Священном писании есть удивительные слова: „Праведники вовек живут. Не умирают“ и дальше: „Память их из рода в род“. Поэтому, их, казалось бы, нет, а мы о них помним. Сегодня, во время крестного хода, мы к ним обращаем свои молитвы, свой взор. Святая великомученица Елисавета сказала однажды удивительные слова: „Людям, находящимся рядом с нами просто нужна доброта“», — подчеркнул епископ.

Я желаю, чтобы вот эту доброту, каждый из нас источал. Если каждый из нас станет источником этого добра, то и вокруг все преобразится. Станет легче и намного спокойнее на нашем сердце Фома епископ Одинцовский и Красногорский

На площади перед храмом прошла благотворительная акция «Белый цветок». Все собранные на ней средства отправят тяжелобольным детям Одинцовского и Красногорского городских округов.

Для гостей и участников крестного хода Фонд ЕСПО подготовил выставку «Чувствую себя матерью этой страны…», посвященную 150-летию со дня рождения императрицы Александры Федоровны. Завершился крестный ход выступлением Московского Синодального хора.

0 0 0 0 0 0