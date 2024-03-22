22 марта 2024, 14:36
Елену Филатову переизбрали на должность главы городского округа Восход
Елену Филатову повторно избрали главой городского округа Восход. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Подмосковья.
Заседание Совета депутатов ЗАТО Восход состоялось 22 марта. Народные избранники приняли решение избрать Елену Волкову главой городского округа. Она продолжит руководить муниципалитетом в течение нового срока.
Реклама
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Реклама
Реклама