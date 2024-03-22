Подмосковье 22 марта 2024, 14:36 Елену Филатову переизбрали на должность главы городского округа Восход

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Елену Филатову повторно избрали главой городского округа Восход. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Подмосковья.

Заседание Совета депутатов ЗАТО Восход состоялось 22 марта. Народные избранники приняли решение избрать Елену Волкову главой городского округа. Она продолжит руководить муниципалитетом в течение нового срока.

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