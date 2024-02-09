Подмосковье 09 февраля 2024, 11:13 Елена Тихомирова представит Балашиху на областном конкурсе «Воспитатель года Подмосковья» пресс-служба администрации городского округа Балашихи

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Воспитатель детского сада № 36 в Балашихе Елена Тихомирова стала лучшей на муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года Подмосковья». Весной она представит округ на областном конкурсе дошкольных педагогов.

В финале муниципального этапа состязались шесть воспитателей. Конкурсанты представили свои педагогические методики и провели мастер-классы по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению детей.

пресс-служба администрации городского округа Балшиха

«Муниципальный этап конкурса проходит в Балашихе с декабря 2023 года. Это педагогическое развитие, шаг вперед в профессиональном росте. В заочном этапе участники представляли свое интернет-портфолио и визитную карточку „Я-педагог“. Из 13 человек мы выбрали восемь. Они прошли второе испытание „Открытое занятие с детьми“», — рассказала руководитель учебно-методического центра Балашихи Татьяна Рожкова.

пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Весной Елена Тихомирова представит Балашиху на областном этапе конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024».

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