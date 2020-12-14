Элементы для компьютеров будущего создадут на основе исследований мозга. Уникальная лаборатория открылась в Шатуре

В Шатуре в Институте проблем лазерных и информационных технологий открылась лаборатория «Нейроморфные оптические системы». Здесь ученые создают элементы для компьютеров будущего. За основу взят человеческий мозг.

Специальные костюмы, маски и средства обработки — вход в лабораторию открыт не для каждого. Оборудование, с помощью которого создаются элементы для нового поколения компьютеров, боится пыли. Отсюда строгие правила.

В Шатуру для исследований в новой лаборатории переехали 11 молодых сотрудников из разных областей. Трудятся ученые над созданием нейроморфных оптических систем. Это название знакомо далеко не каждому — мощные лазеры меняют физическое состояние материала. Таким образом, ученые исследуют, насколько хорошо предмет стал пропускать электричество и его оптические параметры.

Задача стоит непростая — создать искусственный элемент, похожий на человеческий мозг. Работает быстро, энергии потребляет мало.

«Современное поколение суперЭВМ, они требуют мощностей, гигаваттные мощности. Это примерно один атомный котел, один блок атомной электростанции необходим, чтобы вот эти супервычислители работали, то есть целый город, такие требования. В то время как человеческий мозг, по оценкам многих специалистов, потребляет всего 10 ватт», — отметил научный руководитель ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН Владислав Панченко.

Строительство лаборатории стало возможным благодаря победе в конкурсе «мегагрантов». Он проводится в рамках нацпроекта «Наука». На конкурс было представлено более 300 проектов, лучшими признаны 32. Один из них как раз данная лаборатория. За год в одном из корпусов института построили чистую комнату, завезли и смонтировали оборудование. Реализация проекта обошлась в 60 миллионов рублей.

«Конечно, это важное событие для небольшого подмосковного города, можно сказать, что это гордость в какой-то степени. Приятно и отрадно, что именно на территории нашего города произошло подобное событие, для научного мира эта лаборатория является важной», — подчеркнула и. о. заместителя главы администрации г. о. Шатура Евгения Тюкова.

На этом разработки по созданию суперсовременного компьютера не завершаются. Рядом с уже имеющимся модулем будет построена еще одна лаборатория. Также в планах создать на базе Института проблем лазерных и информационных технологий в Шатуре научно-образовательный центр, где будут воспитываться научные кадры.