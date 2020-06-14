    14 июня 2020, 23:44

    «Думаю, маски станут частью нашей культуры и элементом гардероба» — Андрей Воробьев

    Наталья Жуковская

    Маски могут стать элементом гардероба — как салфетки, галстук или носовой платок, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В интервью «Российской газете» он рассказал о том, как регион справляется с последствиями коронавируса.
    «Думаю, маски станут частью нашей культуры и элементом гардероба» — Андрей Воробьев

    «Я вообще думаю, что маски станут частью нашей культуры… Мировая практика показывает, что в метро, в тех местах, где пространства мало, лучше маску носить. Не только для защиты от коронавируса, а чтобы в принципе не схватить никакую заразу», — заявил губернатор.

    Он отметил, что есть люди, уверенные в своем здоровье на 100%. Но маски все же лучше носить ради собственной безопасности.

    Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что отменять масочно-перчаточный режим пока рано.

    «Народ пошел гулять без масок, без перчаток. Думают, что все закончилось. Ничего не закончилось. Китайцы не стесняются по улицам ходить в масках и не считают, что это некрасиво», — сказал он. Его поддержал глава Минздрава России.