«Я вообще думаю, что маски станут частью нашей культуры… Мировая практика показывает, что в метро, в тех местах, где пространства мало, лучше маску носить. Не только для защиты от коронавируса, а чтобы в принципе не схватить никакую заразу», — заявил губернатор.

Он отметил, что есть люди, уверенные в своем здоровье на 100%. Но маски все же лучше носить ради собственной безопасности.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что отменять масочно-перчаточный режим пока рано.

«Народ пошел гулять без масок, без перчаток. Думают, что все закончилось. Ничего не закончилось. Китайцы не стесняются по улицам ходить в масках и не считают, что это некрасиво», — сказал он. Его поддержал глава Минздрава России.