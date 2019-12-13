Электростальский завод поставит оборудование на Кубу

Первый сортовой стан 250, произведенный в России, готов к сборке и работе. Это только одна из частей — окончательный картридж. Всего их будет 18. Техника отправится на Кубу.

Источник фото: телеканал «360»

Сортовой стан — это оборудование, предназначенное для прокатки сортовой стали.

«Проектом мы занимались долго, года четыре. За это время мы успели отработать с фондом развития промышленности программу по технологическим процессам на ЭЗТМе, купили 12 центров пятикоординатных для того, что бы можно было делать то, что вы видите перед глазами», — рассказал Владимир Зарудный, генеральный директор Электростальского завода тяжелого машиностроения.

С 2013 года завод Электростали стал участвовать в совещаниях, которые проводят госорганы России и Кубы. Вместе они обсуждали модернизацию металлургического предприятия «Антильяна де Асеро имени Хосе Марти», в Гаване. Завод подписал с генеральным подрядчиком несколько договоров на поставку нового оборудования — прокатного стана и нагревательной печи.

Источник фото: телеканал «360»

«Россия ждала более 30 лет этого проекта. Проект направлен на импортозамещение, на восстановление промышленности, тяжелого машиностроения. Задействовано более 100 конструкторов, 1000 сотрудников. То есть Россия давно ждала таких масштабных проектов. Это и показ наших возможностей, прежде всего экспортной, наших технических и технологических возможностей», — отметил Вадим Величко, генеральный директор компании «Промышленный инженеринг».

Электростальский завод дружит с гаванским давно. В 70-е годы он поставлял на Кубу оборудование для производства арматуры. Сейчас оно и морально, и физически устарело.

«Честно, это оборудование требует сегодня особого внимания для своей инфраструктуры, для тех проектов, которые они мечтают осуществить, в плане и строительства жилья, и индустрии туризма, и всей инфраструктуры страны», — уточнил Иван Ибарбия-Менендес, менеджер проекта по поставке оборудования на Кубу.

Источник фото: телеканал «360»

Электростальский завод тяжелого машиностроения имеет законченный цикл производства. Это и металлургическое, и сварочное, и механосборочное, а также вспомогательные виды производства.

В составе предприятия работают конструкторский и технологический отделы, исследовательский комплекс, а также экспериментальный цех. А сборка стана из собственных деталей — новая веха в истории производства.

«Естественно мы заинтересованы в создании каждого рабочего места. И то, что мы создали новый продукт на предприятии. Лично я этим горжусь, наши жители тоже. И то, что есть перспективы того, что бы занимать этот рынок — это важная составляющая. То, что наше правительство такую программу поддерживает. За это им большое спасибо», — сказал Владимир Пекарев- глава г. о. Электросталь.

На Кубу оборудование отправляется по частям. Летом на гаванском заводе приступят к сборке и к пуско-наладочным работам.