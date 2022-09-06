Электросталь выиграла в конкурсе на самый зеленый двор Подмосковья | 360°

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Электросталь выиграла в конкурсе на самый зеленый двор Подмосковья

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В телеграм-канале Главного управления содержания территорий Московской области завершилась финальная часть голосования за лучший «Зеленый двор» Подмосковья.

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«Чудесные клумбы, в которые сложено столько любви и сил, радуют своей красотой. В лидерах оказались три городских округа, которые получили наибольшее количество голосов на нашем канале. Абсолютным фаворитом этой „цветочной“ гонки стала Елена Пирогова из Электростали, проживающая по Ногинском шоссе, она набрала 55% голосов. Серебро по праву принадлежит Железневой Раисе и Самойловой Наталье из Волоколамска, ул. Ново-солдатская, за которых отдано 43% голосов, и бронза — у Асты Беловой из городского округа Жуковский, ул. Солнечная. Мы поздравляем победителей!», — сказала Светлана Аипова.

Каждый участник конкурса получит благодарственную грамоту от ГУСТ, а в дополнение: за первое место — три куста гортензий и два куста пионов; за второе место — один куст гортензии и два куста пионов; за третье место — куст гортензии. Об этом сообщила Светлана Аипова.

«В период голосования за „Зеленые дворы“ Подмосковья жители отдали более 125 тысяч голосов. Мы благодарим всех за неравнодушное отношение к своим активным соседям, ведь они стараются для вас! Надеемся, что конкурс станет ежегодным, количество участников и голосующих прибавится, а уж мы постараемся, чтобы наши индивидуальные адресные призы вписались в эстетику прекрасных клумб Подмосковья», — добавила Светлана Аипова.

Жуковский

Цветы

Волоколамск

Электросталь

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