Электросталь присоединилась к акции «Тотальный диктант»

Главной площадкой для проведения этого просветительского проекта стала детская библиотека «Буратино». Туда пришли порядка 40 человек. Для некоторых участников это первый опыт участия в проекте.

Участница акции «Тотальный диктант» Ирина Егорова рассказала о том, что приняла участие в акции по просьбе сына.

«У меня сын учится в 10-м классе в четвертой гимназии. Он попросил меня поучаствовать. В принципе, я с удовольствием согласилась. Самой любопытно и интересно. В первый раз», — рассказала Егорова.

В этом году автором текста для диктанта стала обладательница престижных литературных премий и автор нескольких бестселлеров Мария Степнова. Ее произведение «Девятисотый» разделили на несколько частей и направили в регионы. Та часть, которую писали в Электростали, была небольшой по размеру, но по количеству информации текст достаточно емкий.

Координатор проекта «Тотальный диктант» в городском округе Электросталь Елена Грудинина считает, что этот проект очень важен сегодня.

«Проект очень важен по одной простой причине, что грамотность сегодня хромает. И у многих работодателей это становится одним из пунктов для принятия на работу. И для молодежи это конкурентное преимущество на рынке труда. Это большое дело и многого стоит», — заметила Грудинина.

Текст читали библиотекари. Они старались подстроиться под аудиторию и читать так, чтобы всем было удобно писать и успевать перепроверять свои работы.

Заместитель начальника управления по культуре и делам молодежи администрации городского округа Электросталь Юлия Казаченко рассказала о том, что этом году проект будет работать на 15 площадках города.

«Мы ожидаем более 1100 участников, что очень приятно, что люди хотят раз в год почувствовать себя учениками, написать диктант и проверить свою грамотность в области русского языка», — заметила Казаченко.

Узнать свои результаты ранее зарегистрированные на сайте проекта участники смогут онлайн. Те, что не был зарегистрирован, смогут забрать свои работы после 12 апреля на той площадке, где писали диктант.