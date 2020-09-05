Электросталь отметила День города с Самоваром Самоваровичем

Электросталь отмечает День города, подмосковному городу исполнилось 82 года. Гости за шесть часов облетели вокруг света и выпили чай от Самовара Самоваровича.

На главной сцене праздника пели, танцевали и награждали самых достойных жителей городского округа — педагогов, врачей, ветеранов труда.

Местные жители считают День города особым праздником. Он объединяет всех, кто живет и работает в Электростали.

«Родной город. Хороший, удобный, компактный. Много у нас здесь друзей, есть где погулять. Много лесных зон, парки есть. В принципе, нас устраивает — и недалеко от Москвы», — рассказали местные жители Сергей и Ирина Лобановы.

На улицы вышли сотни горожан, тем более хорошо, что повезло с погодой. Организаторы открыли город мастеров, а под открытым небом давали концерты и даже организовали музей.

А еще в честь праздника прошла программа «За шесть часов вокруг света». Участники отгадывали загадки, танцевали — все вертелось вокруг Америки, Азии, Африки и Европы. Из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса россияне никуда не ездили, поэтому организаторы предложили попутешествовать на Дне города. Об этом рассказала директор музейно-выставочного центра Ольга Николашина.

Хедлайнер праздника — рекордсмен Самовар Самоварович. Он угощал всех ароматным горячим напитком. Гигантский самовар изготовили из нержавеющей стали, украшен он латунными ручками, а на макушке красуется корона. Специально перед Днем города его тщательно начистили.

«Наш самовар рекордсмен мира в трех позициях. Он самый большой рабочий самовар. Самый большой по объему — 760 литров. И третий рекорд мы установили на Дне города в прошлом году: мы напоили порядка 7,5 тысячи гостей чаем», — рассказал атаман Электростальского хуторского казачьего общества Алексей Шувалов.

В течение всего дня в городе работали выставочные и театрализованные площадки, проходили спортивные турниры, конкурсно-игровые программы для детей и взрослых. А вечером профессиональные артисты дали концерт.

«Город, безусловно, развивается. Каждый год, несмотря ни на что, ни на какие сложности, появляется что-то новое — открываются новые школы, новые благоустроенные пространства, ремонтируются объекты культуры. На мой взгляд, это очень здорово», — отметил начальник управления по культуре и делам молодежи администрации городского округа Электросталь Сергей Бобков.

Он не сомневается — у города есть будущее.