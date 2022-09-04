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(обновлено: 04 сентября 2022, 22:35)

Жители Электростали отметили 84-летие города

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В Электростали отметили 84-ю годовщину со дня основания города. Частью праздника стал фестиваль «Три Спаса».

Обычно фестиваль проводят в последнюю неделю августа, но в 2022 году решили совместить мероприятие с Днем города.

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Для гостей праздника приготовили развлечения на любой вкус: организовали конкурсы и мастер-классы, представили картины местных художников. На сцене выступил оркестр «Золотое время».

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Собравшимся предложили посетить квест-площадки, поучаствовать в викторинах, посетить экскурсии и выставки книг на свежем воздухе. За прохождение всех площадок полагались призы.

Не обошлось и без выставки военной и гражданской техники, экспонатами корой стали мотоциклы, советские автомобили и легендарные «Катюши». Именно в Электростали изготавливали снаряды к этому гвардейскому миномету.

С Днем города жителей Электростали поздравила глава округа Инна Волкова.

Главной частью праздника стало шествие трудовых коллективов. Люди несли транспаранты, шары и флаги.

Гулянья по случаю празднования Дня города продолжатся в Электростали до самого вечера. В программе — концерт и салют.

Электросталь

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