Подмосковье 31 августа 2023, 23:18 Электроснабжение всех учебных заведений Подмосковья проверили перед 1 сентября Россети Московский регион

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Перед началом учебного года сотрудники компании «Россети Московский регион» завершили осмотры всех трансформаторных подстанций, подключенных к образовательным учреждениям Подмосковья. Всего специалисты провели 789 проверок, все недочеты устранили на месте.

Как сообщили в Министерстве энергетики Московской области, в 2023 году «Россети» подсоединили питание к двум учебным заведениям региона. Электричество получили новые школы в Истре и селе Тучково Рузского округа.

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Глава ведомства Александр Самарин подчеркнул, что электроснабжение всех школ, колледжей и детских сады проводят по второй категории надежности. Это обеспечивает подачу ресурсов по основной и резервной схемам.

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