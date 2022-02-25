Электроснабжение в центре Черноголовки стало надежнее после ремонта подстанции

Надежность электроснабжения в центре Черноголовки выросла после ремонта трансформаторной подстанции. Перемены коснутся около 2,5 тысячи жителей, двух школ, городской больницы и не только.

На подстанции заменили высоковольтное оборудование. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.

Старое оборудование эксплуатировалось уже 60 лет и досталось компании по наследству от городской электросети Минэнерго Подмосковья.

Ремонт выполнили специалисты из щелковского филиала «Мособлэнерго». Подстанция занимает помещение № 13 на Школьном бульваре.

Она обеспечивает электричеством жителей центра города. Перемены коснутся и администрации, а также НЦЧ РАН и отдела полиции.

В регионе работает Единый центр управления электросетями. Важность совершенствования этого направления подчеркнул ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Подмосковье включили в топ-10 регионов по качеству работы электросетей в России.