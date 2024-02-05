Подмосковье 05 февраля 2024, 16:28 Специалисты «Мособлэнерго» улучшили электроснабжение в Одинцове Мособлэнерго

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Сотрудники «Мособлэнерго» провели работы по повышению надежности электроснабжения потребителей СНТ «40 лет Октября» в Одинцовском городском округе. Они установили новую подстанцию.

В Минэнерго Подмосковья рассказали, что благодаря новой подстанции, которую установили в центре электрических нагрузок, существенно уменьшится протяженность существующих групп линий, а МТП примет на себя часть электросетевой нагрузки СНТ.

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Чтобы увеличить мощность электроснабжения с 380 до 630 киловатт, построили мачтовую трансформаторную подстанцию с силовым оборудованием мощностью 250 киловольт-ампер и подключили к высоковольтным сетям 10 киловатт.

Теперь более 480 участков садового товарищества обеспечено электричеством, которое будет подаваться бесперебойно.

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