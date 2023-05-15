15 мая 2023, 13:38
Электроснабжение в Глинкове под Сергиевым Посадом стало надежнее благодаря ремонту подстанции
Специалисты «Мособлэнерго» обновили оборудование трансформаторной подстанции в селе Глинково под Сергиевым Посадом. Объект снабжает электричеством местную котельную и канализационно-насосную станцию.
На объекте установили два новых силовых трансформатора, смонтировали металлические конструкции и заземляющие устройства. Ремонт повысит надежность электроснабжения котельной и КНС, которые обслуживают птицеводческий центр и жилые дома по улице Маслиева в микрорайоне Птицеград.
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В 2023 году «Мособлэнерго» заменит оборудование 213 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, отремонтирует 316 километров линий электропередачи в Подмосковье.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Электричество
Сергиев Посад
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