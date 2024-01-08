Подмосковье 08 января 2024, 16:20 Электроснабжение в двух деревнях Павловского Посада восстановили Энергетики восстановили электроснабжение в двух деревнях Павловского Посада Министерство энергетики Московской области

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Специалисты компании «Россети Московский регион» провели аварийно-восстановительные работы в двух деревнях Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Речь идет о населенных пунктах Носырево и Кузнецы. Причиной отключения света стало повреждение кабельной линии из-за перегрузки, уточнили в ведомстве.

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В целом ситуация с электроснабжением в зоне ответственности компании «Россети Московский регион» оставалась стабильной в новогодние праздники. Энергетики круглосуточно находились на своем профессиональном посту и оперативно отрабатывали точечные отключения по заявкам абонентов.

«Специалисты непрерывно контролируют работу электросетевого комплекса для обеспечения надежного электроснабжения потребителей», — подчеркнули в Минэнерго.

Бесперебойную работу электросетей в Подмосковье обеспечивают 104 бригады из 312 человек, 98 передвижных электростанций и 58 единиц техники.