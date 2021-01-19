Электроснабжение улучшится в Балашихе после ремонта подстанции на востоке Подмосковья

В Балашихе повысится надежность электроснабжения благодаря ремонту подстанции на востоке Подмосковья. Реконструкцию провели энергетики компании «Россети Московский регион». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Реконструкция подстанции «Алмазово» завершилась в Подмосковье. Благодаря ремонту мощность питающего центра увеличилась почти в 2,5 раза. Это повысит надежность электроснабжения и удовлетворит возрастающий спрос потребителей на электроэнергию в городском округе Балашиха.

Подстанцию построили 37 лет назад, поэтому она требовала модернизации, ведь в последние годы в условиях непрерывного развития бизнеса, строительства новых микрорайонов работала с перегрузкой.

В рамках ремонта сотрудники филиала «Восточные электрические сети» заменили два старых трансформатора по 25 МВА на новые, мощностью по 63 МВА.

Чтобы присоединять новых пользователей, построили еще одно здание закрытого распределительного устройства мощностью 10 киловольт на четыре секции.

Сейчас «Алмазово» обеспечивает электроснабжением более 23 тысяч потребителей, 58 социально значимых объектов и ряд промышленных предприятий, в числе которых АО «Мосводоканал», АО «Транснефть — Верхняя Волга», агрофирма «Первое Мая» и другие.

«Выполненная реконструкция подстанции „Алмазово“ позволила повысить безопасность и надежность работы энергооборудования, сократить трудоемкость его эксплуатации, что в итоге положительно отразилось на уровне качества и надежности электроснабжения потребителей», — отметил Дмитрий Гвоздев, первый заместитель генерального директора — главный инженер компании «Россети Московский регион».

Реконструкция обошлась в 700 миллионов рублей.