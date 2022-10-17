Электроснабжение улучшили в 4 СНТ в Мытищах | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 13:40 Поделиться Telegram

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Viber Электроснабжение улучшили в 4 СНТ в Мытищах

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В Подмосковье продолжается активная работа по модернизации энергетических объектов в некоторых садовых некоммерческих товариществах, которые располагаются в Мытищинском городском округе.

Например, под такие работы попало СНТ «Дружба». Специалисты Мытищинского района электрических сетей провели реконструкции более двух километров воздушной линии, там заменили голые провода на самонесущие изолированные СИП-2.

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Работы прошли также и в другом СНТ, под названием «Мытищнский ветеран». Там реконструировали трансформаторную подстанцию, в которой установили новый трансформатор. Это не единственные два СНТ, в которых за последнее время значительно улучшили электроснабжение.

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Как рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, в Московской области достаточно много СНТ — по последним подсчетам, их не менее 11 710.

«Работа по консолидации электросетевого имущества СНТ/ДНТ ведется сетевыми организациями с 2015 года. На начало октября текущего года электросетевыми организациями принято на баланс/обслуживание 5 517 СНТ (47%). В целях консолидации электросетевого оборудования СНТ сетевыми организациями проводятся вебинары с председателями СНТ и их членами по разъяснению преимущества передачи электросетевого имущества», — отметил Александр Самарин.

Сетевые организации разработали схемы передачи сетей. В том числе и в упрощенном варианте, все происходит в четыре этапа, все работы в среднем занимают около 100 дней.

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