Подмосковье 27 декабря 2022, 10:51 Электроснабжение улучшили для 230 тысяч жителей Орехово-Зуева

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Ремонт электрооборудования завершили в Орехово-Зуеве. Это позволило сделать снабжение надежнее для 230 тысяч человек, сообщили в Минэнергетики региона.

На подстанции 220 киловатт «Стачка» завершены все плановые работы по ремонту оборудования, в том числе отремонтирован 21 выключатель. Это один из важнейших элементов основного оборудования подстанции, он предназначен для надежной коммутации электрической цепи как в результате оперативных переключений, так и в целях предотвращения протекания токов коротких замыканий на линии. По словам министра энергетики, в ходе работ отремонтировали свыше 20 выключателей на подстанции «Стачка». Это позволит сократить число аварийных ситуаций на сетях и обеспечить быстрое восстановление питания, рассказал глава министерства Александр Самарин.

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Работы также провели на отходящих от подстанций линиях. От зарослей расчистили 79 гектаров трасс вдоль ЛЭП.

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Подстанция «Стачка» находится на окраине Орехово-Зуева. От ее работы зависит надежность электроснабжения жителей города и округа, а также подстанций РЖД, индустриального парка «Карболит», стекольного завода «Гласс-Декор» и других объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона. Органы власти взаимодействуют с ними через личные встречи и онлайн-платформы.