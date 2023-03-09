Подмосковье 09 марта 2023, 14:36 Электроснабжение у 400 жителей Газопроводска станет надежнее благодаря новой подстанции

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Энергетики «Мособлэнерго» ввели в эксплуатацию новую трансформаторную подстанцию в Газопроводске в Луховицах. Теперь электроснабжение стало надежнее у 400 потребителей.

Объект построили взамен менее мощной подстанции ТП-91. Также специалисты проложили кабельные линии общей протяженностью 530 метров.

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От объекта запитали четыре многоквартирных дома, котельную, детсад, библиотеку, магазины, гостиницу, банк и частные дома на улицах Садовая, Саратовская, Луговая, Лесная, Рязанская и Энтузиастов.

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Работы выполнили в рамках инвестиционной программы.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева министерство энергетики Московской области разработало ряд инвестиционных и ремонтных программ по повышению надежности электроснабжения потребителей», — сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

Программа стоимостью более 12 миллиардов рублей рассчитана до 2025 года.

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