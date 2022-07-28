Электроснабжение станет надежнее еще в 16 населенных пунктах Коломны

В Коломне началась модернизация участка ЛЭП, которая обслуживает четыре населенных пункта и семь СНТ в городском округе. Электроснабжение для сотен человек станет надежнее, особенно это важно в преддверии осенне-зимнего периода. Всего до конца года запланированы ремонтные работы на 35 километрах ЛЭП в Коломне, модернизация коснется 16 населенных пунктов.

Села Мячково, Черкизово, деревни Настасьино, Подлужье и прилегающие к ним садоводческие товарищества располагаются в южной части округа. Здесь постоянно проживают 720 человек, работают шесть социально значимых объектов. На участке ЛЭП собираются установить 130 новых опор, заменить 8 километров провода на современный, который гораздо более устойчив к повреждениям.

Как отметил начальник Коломенского РЭС восточного филиала компании «Россети Московский регион» Алексей Рожнов, работы по обновлению воздушных линий 10 кВ проводятся по программе реконструкции электрических сетей компании. Они позволят обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей городского округа Коломна в предстоящий осенне-зимний период.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев обсудил с главой «Россетей» развитие электросетей Подмосковья.