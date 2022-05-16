Электроснабжение социальных объектов улучшат в Воскресенске в 2022 году

Надежность электроснабжения в школах, спортивных центрах и больницах Воскресенска вырастет в 2022 году. Там построят и отремонтируют трансформаторные подстанции.

В Министерстве энергетики Московской области сообщили, что электричество станет надежнее и в жилых домах. Например, на улице Маркина появится новая трансформаторная подстанция. Она заменит собой устаревшую.

От нее энергией питаются жилые дома и школа № 20. Также трансформаторы заменят на улице Куйбышева. Надежность электроснабжения вырастет в спортивном центре «Одиссея».

Перемены коснутся и новой ледовой арены в Воскресенске. Кроме того, кабельные линии протянут к терапевтическому корпусу Воскресенской районной больницы № 2.

В СНТ «Десна» построят две современные подстанции, которые обеспечат надежным электроснабжением 728 участков.

Сбои электричества в Подмосковье сократились на четверть, в том числе благодаря цифровому управлению.

Ранее стало известно, что по поручению губернатора региона Андрея Воробьева все дачники Московской области получат надежное электроснабжение к 2024 году.