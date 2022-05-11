Электроснабжение сотен жилых домов Коломны станет надежнее в 2022 году

Почти четыре километра воздушных линий отремонтируют в Коломне до конца года. Это коснется нескольких сотен домов. Электроснабжение станет надежнее на восьми улицах.

Ремонт выполнят силами «Мособлэнерго». Воздушные линии приведут в порядок на улицах Бочманово, Калинина, Герцена, Щорса, Школьной, Озерной.

Также на улице Подлипки отремонтируют кабельные линии, от которых питаются энергией около 220 жилых домов.

А на Заводской улице в поселке Заречный приведут в порядок воздушную линию, которая является единственным источником электроснабжения. Перемены коснутся домов, в которых живут около 800 человек, а также детского сада, водозаборного узла и канализационно-насосной станции.

Сбоев электричества в Подмосковье стало на четверть меньше в 2021 году, в том числе и благодаря цифровому управлению.

Ранее стало известно, что по поручению губернатора региона Андрея Воробьева все дачники Московской области получат надежное электроснабжение к 2024 году.