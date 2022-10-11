Электроснабжение улучшилось у 10 тысяч жителей Одинцова после ремонта ЛЭП | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 14:35 Поделиться Telegram

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Viber Электроснабжение улучшилось у 10 тысяч жителей Одинцова после ремонта ЛЭП

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С начала этого года в Подмосковье продолжается активная работа для того, чтобы повысить надежность снабжения потребителей электричеством. За это время в одном только Одинцове успели заменить порядка 4,5 километра воздушных и кабельных линий ЛЭП. Все работы проводятся под руководством Министерства энергетики Московской области.

Основные работы велись на ЛЭП, которые находятся непосредственно в Одинцове, Голицыне, Звенигороде и деревне Митькино. Там были некоторые участки линий, которым требовался уже не ремонт, а полноценная замена. Их реконструировали, чтобы понизить риски потери энергии и просто повысить качество электричества, которое поставляется потребителям. Эти линии обслуживают больше 10 тысяч человек в Одинцове.

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Например, в одной только деревне Митькино заменили порядка 1,7 километров изношенного провода. Теперь снабжение энергией значительно улучшилось сразу для 30 домовладений. Ранее жители неоднократно говорили о том, что у них зачастую дома фиксируются перепады напряжения. Такая же ситуация была и на улице Игнатьевская в Звенигороде. Там тоже заменили ЛЭП и улучшили условия для более чем 25 домов.

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Заменялись не только непосредственно сами ЛЭП, но и изношенные опоры. Конструкции тоже срочно надо было менять, это было сделано в целях безопасности. Как рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, работы ведутся по личному поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. За последние два года аварийность уже оказалась сниженной примерно на 20%.

Всего за год на территории всего Подмосковья заменили 554 опоры, провели ремонтные работы на 76 и построили еще 27 новых трансформаторных подстанций, создали более 27,3 километров воздушных и кабельных линий электропередачи. Ожидается, что до конца 2022 года получится полностью выполнить все планы региона в этой сфере.

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