Важное 08 июля 2023, 16:19 Электроснабжение полностью восстановили в Подмосковье после мощного циклона Минэнерго Московской области: электроснабжение восстановили после мощного циклона РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после мощного циклона. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

«На данный момент большинство потребителей подключили по нормальной схеме работы сетей», — отметили в ведомстве.

Реклама

В министерстве пояснили, что основной удар стихии пришелся на Раменский и Ступинский городские округа и Коломну, где технологические сбои в подаче электричества устранили в течение полутора часов.

В ведомстве отметили, что оставшиеся незначительные обесточенные участки электросетей в Истре и Павловском Посаде устранят в ближайшее время.

Ранее после мощных ливней вечером 7 июля подачу электроэнергии восстановили в 10 населенных пунктах. По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, везде, где необходимо, развернули подвижные электростанции.

Аварийно-восстановительную службу региона перевели в режим повышенной готовности после обильных осадков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».