Электроснабжение на севере Подмосковья станет надежнее

Компания «Россети Московский регион» реализует на территории Подмосковья программу по ремонту, которая должна обновить электросетевое оборудование сразу в 50 сельских поселениях. В результате снабжение энергией станет намного надежнее для всех потребителей.

Энергетики смогут обновить сразу 256 трансформаторных подстанций, проведут ремонтные работы на 55 километрах кабельных линий, заменят примерно 70 километров проводов на ЛЭП и используют для этого гораздо более надежные провода. Даже если на такой провод упадет дерево, он, скорее всего, не порвется, проводя энергию в дома потребителей. Таким проводам не страшны ни снег, ни дождь, ни резкие перепады температур.

Работы проводятся на территориях сельских поселений городских округов Мытищи, Клин, Пушкинского, Талдомского, Сергиево-Посадского, Солнечногорск и Красногорск. Более 7000 жителей сельских поселений и свыше четырех десятков социально значимых объектов, в числе которых детские и общеобразовательные, медицинские учреждения, получат более качественное электроснабжение.