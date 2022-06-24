Электроснабжение деревень в Мытищах стало надежнее

На трансформаторной подстанции в Мытищах установили новый трансформатор, который заменил прежний и уже устаревший. Провести такие работы попросили сами жители деревни Хлябово, которые поделились, что у них появились проблемы с электроснабжением.

Это уже не первая ситуация, когда энергетики в Подмосковье оперативно исправляют все недочеты по первой просьбе местных жителей. Ранее специалисты Мытищинского РЭС повысили качество и надежность снабжения электричеством деревни Марфино. Там была построена трансформаторная подстанция мощностью 400 кВА, также энергетики проложили 500 метров кабельно-воздушной сети. Когда нагрузка оказалась перенесена со старой подстанции на новую, получилось улучшить качество снабжения электричеством больше тридцати семей.

Городской округ Мытищи принимает активное участие в региональной программе повышения надежности электроснабжения. Ранее министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что в 2022 году на эти цели выделили порядка 792,8 миллиона рублей.

«За год планируется модернизировать 604 трансформаторные подстанции, заменить более 2800 опоры ЛЭП и 314 километров проводов. Работы будут проводиться в 16 городских округах. Таким образом, качественную электроэнергию получат более двух миллионов человек», — сказал министр энергетики Подмосковья.