Электроснабжение четырех домов Лобни полностью восстановят к утру

Электроснабжение четырех многоквартирных домов на Свободном проезде в Лобне полностью восстановят к утру. Выполнить ремонтные работы поможет компания «Россети Московский регион».

Жители четырех домов на Свободном проезде пожаловались, что у них уже два дня нет электричества и воды из-за аварии на подстанции. К решению проблемы подключилась администрация округа. После чего у жителей появились вода и электричество. Работы по полному восстановлению еще ведутся.

Пока электроснабжение не возобновлено в полной мере, дома получают свет благодаря генератору. В ремонте поможет компания «Россети Московский регион». Работы планируют завершить до утра.

Свет отключили из-за некачественной работы ООО «ТрансИнвестЭлектро». Чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем, ведутся переговоры о возможной передаче электрооборудования на баланс «Россети Московский регион».