Подмосковье 01 декабря 2022, 17:22 Электроснабжение более 100 домов в Воскресенске сделали надежнее

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Надежность электроснабжения повысили для жителей улиц Островского и Инны Гофф в Воскресенске. Для этого отремонтировали две воздушные линии, рассказали в Минэнергетики Подмосковья.

В ходе работ на улице Островского заменили 40 опор и более километра проводов. На улице Инны Гофф обновили 40 опор и почти два километра проводов. Благодаря этому электричество стало стабильнее и надежнее для 110 частых домов.

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