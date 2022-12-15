Подмосковье 15 декабря 2022, 19:55 Электроснабжение 60 населенных пунктов повысили в Волоколамске

Читать 360tv в

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения 60 населенных пунктов, где проживает более 10 тысяч человек.

Энергетики комплексно отремонтировали 34 трансформаторных подстанций, заменили порядка 74 километров воздушных линий 10 кВ и около 42 километров воздушных линий 0,4 кВ. Кроме того, в рамках работ от древесно-кустарниковой растительности было расчищено более 37 гектаров просек вдоль линий электропередачи.

Реклама

«Всего по производственной программе на 2022 год энергетики Подмосковья заменили 2,8 опоры, отремонтировали более 600 трансформаторных подстанций, расчистили более 650 гектаров трасс вдоль ЛЭП», — сообщил министр энергетики МО Александр Самарин.

Реклама

Он также отметил, что в результате работ более 2 миллионов жителей Подмосковья смогут заметить улучшение качества электроснабжения. Комплекс мероприятий по ремонту оборудования значительно повысит качество работы электросетевого хозяйства городского округа и позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».