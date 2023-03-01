Подмосковье 01 марта 2023, 17:19 Электросети в селах на севере Подмосковья модернизируют в 2023 году

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В 2023 году компания «Россети Московский регион» отремонтирует электросетевое оборудование на севере Московской области. Изменения коснутся сельских поселений в Мытищах, Клину, Пушкино, Талдоме, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Химках, Долгопрудном и Красногорске.

Энергетики обновят 232 трансформаторные подстанции и более 38 километров кабельных линий. Кроме того, заменят 43 километра «голого» провода на воздушных линиях на самонесущий изолированный провод. Новое оборудование устойчиво как к механическим повреждениям, так и к неблагоприятным погодным условиям. В рамках модернизации отремонтируют поврежденные изоляторы и смонтируют новые выключатели. Это позволит повысить качество жизни у 30 тысяч человек.

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С 2021 года по поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье реализуется программа по повышению надежности энергоснабжения.

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