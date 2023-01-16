Подмосковье 16 января 2023, 12:21 Электросети в 17 селах и деревнях в Чехове модернизируют к концу января

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«Россети» приступят к очередному этапу реконструкции электросетей и ремонту оборудования в Чехове. Это позволит улучшить электроснабжение жителей и не допустить длительные нарушения на сетях. Об этом сообщили в Минэнерго Подмосковья.

С 16 по 20 января работы будут проводить в следующих населенных пунктах: Новый Быт, ИЖС «Снежная долина», деревни Новое Сенино, Сенино, Новоселки, Васькино, Мелихово, ТСН «Ромашкино-2» в деревне Горелово, ТСН «Малиновка», в деревнях Крюково, Зыкеево, Шарапово, Карьково, Пешково, Городищи и Коровино. В это время дома переключат на резервные источники. Перерывы подачи электричества не будут превышать одного часа.

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Компания модернизирует сети с 2021 году. В работы уже вложили более 300 миллионов рублей.

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