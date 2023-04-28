Подмосковье 28 апреля 2023, 14:18 Электросети Подмосковья подготовят к надежной работе во время майских праздников Мособлэнерго

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Электросети Подмосковья подготовят к надежной работе во время майских праздников. На них не будут проводить ремонты и переключения, с 29 апреля по 2 мая и с 6 по 10 мая.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, специалисты уже проверили линии электропередачи и оборудование, а также усилили меры противопожарной безопасности и провели техобслуживание транспорта и спецтехники.

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Для быстрого устранения аварий в регионе будут круглосуточно дежурить 66 бригад. При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекут 303 команды и 564 машины.

Всего к аварийным работам в майские праздники привлекут 2291 человека. По словам главы министерства Александра Самарина, энергетики будут постоянно взаимодействовать с МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. За изменениями погоды будут следить в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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