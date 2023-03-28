Подмосковье 28 марта 2023, 16:28 Электросети Подмосковья подготовят к грозовому сезону в апреле Мособлэнерго

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«Мособлэнерго» начало подготовку к грозовому сезону в Подмосковье. Для этого сотрудники компании осмотрят воздушные линии электропередачи и трансформаторные подстанции.

До 28 апреля энергетики оценят состояние воздушных линий и трансформаторов, а также средств защиты от перенапряжения оборудования, заземлений грозозащитных тросов и опор.

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Работники компании очистят изоляторы распределительных устройств и ЛЭП в зонах повышенного загрязнения атмосферы от выбросов заводов и вдоль автодорог. С диспетчерами проведут инструктажи, а бригады обеспечат передвижными радиостанциями.

Грозовой сезон начнется в мае и продлится до ноября. При возникновении аварий на сетях, их будут оперативно устранять.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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