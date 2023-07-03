Подмосковье 03 июля 2023, 13:15 Электросети отремонтируют в 4 деревнях под Мытищами 4 июля

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Четыре деревни в Мытищах отключат на два часа от света 4 июля. В этом время специалисты проведут ремонтные работы.

Электричества не будет в деревнях Аббакумово, Семкино, Еремино и Новосельцево 4 июля с 4:00 до 7:00. Всего планируется три отключения электроэнергии, но общая продолжительность работ займет не более двух часов.

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