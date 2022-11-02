Электросети обновят в 61 СНТ в Истре до конца года | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 13:36 Электросети обновят в 61 СНТ в Истре до конца года

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Филиал «Россетей» в Истре модернизирует более 41 километра воздушных линий в 61 СНТ округа до конца года. Их передали на баланс компании за последние два года, сообщили в Минэнергетики региона.

Обновление оборудования сделает электроснабжение дачников надежнее и безопаснее. Работы уже провели на 35 километрах линий в 56 товариществах. Еще в 18 СНТ заменили подстанции и увеличили их мощность.

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При переходе сетей на баланс «Россетей» компания проводит диагностику и при необходимости меняет оборудование.

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Глава Минэнергетики Алексенр Самарин отметил, что в регионе находится свыше 11 тысяч СНТ, из которых на баланс приняли свыше пяти тысяч. Эту работу продолжат до 2025 года.

Подать заявку на передачу сетей можно на сайте компании или по номеру Единого контактного центра 8 (800) 220-0-220.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.