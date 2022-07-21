Электросети обновили в 20 округах Подмосковья

Энергетики «Мособлэнерго» заменили 45 километров проводов ЛЭП для повышения надежности электроснабжения. Всего запланировано обновить 73,3 километров сетей.

Глава Минэнергетики региона Александр Самарин рассказал, что в этом году заменят 2801 опору и более 300 километров электропроводов. Также отремонтируют 604 подстанции и расчистят более 600 гектаров трасс.

Работы провели в 20 городских округах. Самые масштабные провели в Пушикно и Раменском — там заменили более 8,3 и 7,8 километров сетей. Так, в деревне Фенино обновили около 400 метров, это повысило надежность электроснабжения в 15 домах, а работы на улице Новой в Раменском позволили обезопасить 50 домовладений.

Как отметили в ведомстве, замена проводов позволит повысить безопасность и увеличить нагрузку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и глава «Россетей» обсудили развитие электросетей Подмосковья.