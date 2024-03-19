Подмосковье 19 марта 2024, 16:07 Электросети 520 подмосковных СНТ передали на баланс «Мособлэнерго» Мособлэнерго

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Компания «Мособлэнерго» приняла на баланс электросети 520 подмосковных СНТ. Это позволяет энергетикам круглосуточно обслуживать объекты электросетевого хозяйства садовых некоммерческих товариществ.

В конце 2023 года на баланс «Мособлэнерго» перешли сети СНТ «Маяк» в Талдоме. Представители компании уже произвели на воздушной линии электропередачи замену провода на самонесущий изолированный провод. Работы позволили обеспечить качественным электроснабжением более 300 человек.

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Компания «Мособлэнерго» обслуживает электросетевые объекты СНТ на территориях 46 округов Подмосковья. Как правило, степень изношенности электросетей в садовых некоммерческих товариществах превышает 80%. При их передаче «Мособлэнерго» компания гарантирует восстановить объекты в течение пяти лет.

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