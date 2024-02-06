Подмосковье 06 февраля 2024, 11:21 Электросетевые объекты ЖК «Видный город» приняли на баланс «Мособлэнерго» Министерство энергетики Московской области

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Компания «Мособлэнерго» взяла на баланс электросети в жилом комплексе «Видный город» в Ленинском округе. Это семь трансформаторов и одна распределительная подстанция, которые обеспечивают энергией более двух тысяч жителей.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, мощность электроустановок составляет восемь мегаватт. Они питают 17 корпусов ЖК и котельную.

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Компания будет использовать семь трансформаторов и распределительную подстанцию, которые ранее были признаны бесхозными. Там провели ревизию оборудования, чтобы обеспечить качественное и надежное электроснабжение жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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