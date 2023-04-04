Подмосковье 04 апреля 2023, 15:58 Электросамокатчикам Подмосковья напомнили правила безопасной езды Люберецкая областная больница, Наталья Лымарь

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Травматологи Московской области напомнили людям на электросамокатах о правилах безопасной езды. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Согласно ПДД, мотоциклисты и их пассажиры должны использовать защитные шлемы. Однако на самокатчиков предписание не распространяется. Это приводит к серьезным травмам как самих водителей двухколесного транспорта, так и пешеходов.

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«Пациенты, которые поступают к нам в результате ДТП с участием электросамокатов, имеют зачастую множественные травмы, когда помимо переломов костей повреждены еще и внутренние органы. Состояние пациента усугубляется и черепно-мозговой травмой», — сообщил заведующий отделения травматологии Люберецкой областной больницы Алексей Пронин.

Травматологи просят всех быть внимательными на улице, а водителей электросамокатов не развивать большую скорость на городских улицах и не забывать о том, что тротуар принадлежит пешеходу.

В случае ДТП следует при выраженных деформациях человека следует оставить в лежачем положении на боку до приезда скорой. Если возникло кровотечение, нужно наложить жгут из подручных средств выше места травмы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации первичного звена здравоохранения. В регионе построили 260 поликлиник, ФАПов, офисов врачей общей практики.

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