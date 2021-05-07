Электропоезд в память о подвиге Подольских курсантов запустили в Подмосковье. В салоне разместили плакаты с хроникой военных событий, именами и фотографиями героев. Вагоны украсили лентами и звездами.

В первый рейс именной электропоезд отправился со станции Подольск. Среди участников торжественной церемонии были и семьи Подольских курсантов.

Инициатором запуска электрички стал житель Подмосковья — он обратился с предложением к депутату Госдумы Вячеславу Фетисову. Это подчеркнула первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Предложение было поддержано губернатором Андреем Воробьевым и реализовано ЦППК Анна Кротова.

Уникальный поезд сможет курсировать на Курском и Рижском направлениях, между Шаховской и Серпуховом.

«Ежедневно со станций этого участка отправляются свыше 320 тысяч человек. Мы будем стараться назначать электропоезд на маршруты и в часы пик, чтобы как можно больше людей знали об отваге Подольских курсантов», — добавил исполнительный директор ЦППК Иван Конев.

В число участников церемонии запуска электропоезда вошли и советник председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров, а также глава Подольска Николай Пестов.

Ранее мы рассказали, что ко Дню Победы музеи Подмосковья проведут выставки и театрализованные экскурсии.