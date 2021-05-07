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    07 мая 2021, 13:42

    Электропоезд в память о подвиге Подольских курсантов запустили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Электропоезд в память о подвиге Подольских курсантов запустили в Подмосковье. В салоне разместили плакаты с хроникой военных событий, именами и фотографиями героев. Вагоны украсили лентами и звездами.

    Электропоезд в память о подвиге Подольских курсантов запустили в Подмосковье | Изображение 1

    В первый рейс именной электропоезд отправился со станции Подольск. Среди участников торжественной церемонии были и семьи Подольских курсантов.

    Инициатором запуска электрички стал житель Подмосковья — он обратился с предложением к депутату Госдумы Вячеславу Фетисову. Это подчеркнула первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

    Электропоезд в память о подвиге Подольских курсантов запустили в Подмосковье | Изображение 2

    Предложение было поддержано губернатором Андреем Воробьевым и реализовано ЦППК

    Анна Кротова.

    Уникальный поезд сможет курсировать на Курском и Рижском направлениях, между Шаховской и Серпуховом.

    Электропоезд в память о подвиге Подольских курсантов запустили в Подмосковье | Изображение 3

    «Ежедневно со станций этого участка отправляются свыше 320 тысяч человек. Мы будем стараться назначать электропоезд на маршруты и в часы пик, чтобы как можно больше людей знали об отваге Подольских курсантов», — добавил исполнительный директор ЦППК Иван Конев.

    В число участников церемонии запуска электропоезда вошли и советник председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров, а также глава Подольска Николай Пестов.

    Электропоезд в память о подвиге Подольских курсантов запустили в Подмосковье | Изображение 4

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