Электронный помощник для предпринимателей заработал в Подмосковье

«Сегодня для бизнеса актуальна информация о мерах поддержки. С запуском Telegram-бота предпринимателям больше не нужно будет тратить время на звонки и электронную переписку, составляя подробное описание ситуации для получения нужной информации. Теперь воспользоваться электронным помощником можно с любого устройства, подключенного к сети интернет, и получить все ответы по мерам поддержки за считанные минуты», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Сервис «Бизнес-помощник в Подмосковье» доступен в приложении Telegram: @help_business_2020_bot. В новом сервисе доступна вся информация о налоговых льготах, субсидировании, условиях получения льготного финансирования, возмещении затрат и других мерах поддержки бизнеса, действующих в Московской области. Алгоритмы электронного помощника позволяют найти именно те решения, которые доступны для определенного вида предпринимательской деятельности.