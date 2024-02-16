Подмосковье 16 февраля 2024, 14:55 Электронный паспорт льготника Подмосковья скачали 330 тысяч раз с 2023 года Министерство социального развития Подмосковья

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Льготникам Подмосковья доступен электронный паспорт, который заменяет бумажное удостоверение. Документ скачали уже 330 тысяч раз с прошлого года.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что электронный паспорт удобен, ведь он всегда под рукой. Документ подтверждает право на льготы.

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Социальный паспорт ввели в Подмосковье с 2023 года по поручению губернатора Андрея Воробьева. Раньше льготникам нужно было предъявлять бумажное свидетельство или удостоверение, а теперь — все в телефоне.

Паспорт можно скачать в личном кабинете регионального портала госуслуг, а также в мобильном приложении «Добродел».

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